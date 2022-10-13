Литва передаст ВСУ машины, необходимые для контрнаступления: любопытные детали

Правительство Литвы готовит новый пакет военной поддержки для Украины. В него войдут деньги на материальное обеспечение ВСУ в следующем году, зимнюю одежду и снаряжение, тепловизоры и беспилотники, и самое интересное – бронемашины и самоходные минометы калибра 120 на базе бронетранспортеров M113.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Каким будет конкретный объем этого пакета поддержки и в какой срок он будет предоставлен, глава оборонного ведомства Литвы раскрывать не стал.

Как пишет военный портал Defense Express, самый интересный «компонент» в этом пакете поддержки от Литвы – самоходные минометы на базе M113, также имеющие обозначение Panzermörser M113. Они будут полезны ВСУ для ведения контрнаступательных действий против россиян.

Эти машины в количестве 42 единиц литовская армия получила от бундесвера в 2005-2006 годах. К концу 2021 года, как утверждает The Military Balance, вооруженные силы Литвы имели в строю лишь 15 самоходных минометов этого типа. Panzermörser M113 оснащен 120-мм минометом от финской компании Tampella. Дальность стрельбы – до 6,5 км, темп стрельбы – минимум 5 выстрелов в минуту, возимый боекомплект – 60 мин.

«По всей вероятности, что под «бронемашинами» Арвидас Анушаускас имел в виду именно HMMWV. К примеру, The Military Balance за 2021 год отмечает, что армия Литвы имеет минимум 10 машин HMMWV с пусковыми установками FGM-148 Javelin», — пишет Defense Express.

Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.