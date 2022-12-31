Литва выделила средства на реституцию пережившим Холокост: названа сумма

Парламент Литвы принял закон о выделении более 37 миллионов евро в качестве реституции для переживших Холокост и их наследников.

Об этом сообщает Baltic News Network.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните еще 15 ноября представила проект закона в Сейме (национальный законодательный орган Литвы в Вильнюсе). Она предложила почти вдвое увеличить сумму, которую правительство уже выделило на реституцию в стране, где 90% ее евреев были убиты во время Холокоста.

По ее словам, это решение является «моральным долгом». Сегодня в стране живет около 5 тысяч евреев.

Во Всемирной организации по реституции евреев заявили, что это «важный шаг к обеспечению справедливости литовцам, пережившим Холокост, и их семьям за ужасы, которые они перенесли во время Второй мировой войны и после нее».

Законопроект приняли на прошлой неделе подавляющим большинством голосов: 72 депутата проголосовали за, 6 против и 2 воздержались. Он позволит оставшимся в живых и их наследникам также подавать заявления о реституции личного имущества, продолжая при этом финансировать Фонд доброй воли.

«Никто не может вернуть утраченные жизни и возродить сообщества, которые когда-то были у нас. Однако подход правительства к реституции литовской еврейской общины, разрушенной во время Холокоста, является правильным и приветствуется нашей общиной», — сказал президент Литовской еврейской общины Фания Куклянски.

Несмотря на подавляющее большинство голосов в Сейме, не все поддержали законопроект.

«Наша фракция его не поддержала. Мы считаем, что проблема решена. Ни мотивы, ни настоящие причины этого не понятны», — заявил проголосовавший против бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сейчас является председателем партии «Во имя Литвы».

По его словам, если начать применять тот же подход дальше, то «история с компенсациями была бы бесконечной». Таким образом он указал на литовцев-неевреев, потерявших имущество как во время нацистской, так и советской оккупации.

Принятие этого законопроекта приветствовало посольство США в Литве. Дипломаты тоже считают это важным шагом в признании трагедии Холокоста в Литве.

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