Ливан борется с первой вспышкой холеры за последние 30 лет

13:48, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Ливан переживает очередной кризис.

Ливан, уже страдающий от экономического и политического кризиса, столкнулся с первой вспышкой холеры за последние 30 лет. Через месяц после того, как было сообщено о первом случае заболевания, в Ливане насчитывается около 2 709 подтвержденных и похожих случаев заболевания холерой. За последние четыре недели от этого заболевания было зарегистрировано 18 смертей.

Вспышка началась 5 октября, когда были подтверждены случаи заболевания холерой в лагере сирийских беженцев в ливанской области Аккар на севере страны.

«Отключение электричества, низкий социально-экономический уровень, отсутствие канализационных систем в сельской местности и кризис беженцев — все это существенные факторы распространения холеры, которая передается из источников воды, загрязненных бактериями, поступающими из стоячих вод и заражающими фекалии людей», — сказал Хасан Исмаил, медицинский координатор ассоциации «Амель».

Исмаил сказал: «Поскольку в большинстве ливанских кадастров отсутствуют все превентивные меры, инфекция продолжает распространяться, особенно в отношении овощей и сельскохозяйственных продуктов, орошаемых зараженными водами. Несмотря на то, что болезнь пришла сначала в северные регионы, вскоре она распространилась и на другие районы страны. Критический социально-экономический контекст позволил ему распространиться».

«Холера и другие инфекционные заболевания, которые обычно можно предотвратить с помощью санитарных и медико-санитарных мер, обычно не считаются эндемичными для Ливана. Нынешний экономический и энергетический кризис в Ливане еще больше осложнил доступ к безопасному водоснабжению и санитарным услугам в стране», — сказала Фарах Насер, заместитель медицинского координатора организации «Врачи без границ» (MSF).

Люди в отдаленных и заброшенных районах Ливана, в основном на севере и северо-востоке страны, используют загрязненные реки и пруды для удовлетворения своих потребностей в воде. Именно там их заражает бактерия Vibrio cholerae, которая распространяет холеру. Инфекция холеры вызывается употреблением пищи или воды, зараженных этими бактериями. Хотя в большинстве случаев заболевание протекает от легкой до средней степени тяжести, холера может привести к смерти, если ее не лечить должным образом.

«Сейчас приближается зима, и мы увидим гораздо больше поверхностных вод и сточных вод, что позволит холере легче распространяться», — сказала представитель ЮНИСЕФ Этти Хиггинс.

Усилия по борьбе с холерой сосредоточены на вакцинации, чистой воде и санитарии. На прошлой неделе Ливан получил первую партию вакцин, подаренных Францией. Более 13 000 доз, особенно для передовых медицинских работников, были переданы в дар благотворительным подразделением французской медицинской компании Санофи, и французское правительство способствовало их доставке в Ливан. Но эти экстренные решения не могут решить коренные проблемы, от которых ливанское население страдает уже три года.

Разрушенная система здравоохранения и отсутствие государственного финансирования надлежащих систем водоснабжения подвергают риску все больше людей. Вспышка достигла Бейрута, Горного Ливана, центральной части Бекаа и южных районов. Только на севере органы здравоохранения создали полевой госпиталь скорой помощи. Люди в Ливане в значительной степени полагаются на помощь и лечение, поступающие от неправительственных организаций. Именно эти организации поставляют растворы для пероральной регидратации, чтобы больницы не перегружались, и резервируют их для тяжелых случаев.

Ранее Курсор писал, что в Сирии и Ливане бушует холера: угрожает ли эпидемия Израилю. В Сирии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания холерой.

Курсор сообщал, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.

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