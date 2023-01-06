Лукашенко посетил российские войска в Беларуси

С начала полномасштабного вторжения россия* использует территорию Беларуси для нанесения ударов по территории Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко навестил российские войска, размещенные на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

Об этом сообщает государственное беларусское агентство БЕЛТА.

Лукашенко ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских вооруженных сил и пообщался с рядовыми и командным составом. Он также выслушал от россиян доклад о боевом слаживании частей совместной группировки войск рф и РБ.

россияне рассказали о различных совместных тренировках военных двух стран. В частности, уже прошли учения в подразделениях ПВО, мотострелковых, танковых и специальных войсках. По словам одного офицера, на текущий момент подразделения вс рф готовы к выполнению задач по назначению

Лукашенко заявил, что все они «делают общее дело»: «Я думаю, вы мне расскажете больше, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен».

Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Кроме этого, Лукашенко объявил 2023-й годом мира в Беларуси. Документ утверждает «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».