Лукашенко обманывает путина во благо Украины

В Главном разведывательном управлении Минобороны Украины считают, что лукашенко* фактически обманывает путина, уверяя его в своей лояльности к кремлю.
Подробнее об этом информирует сайт korrespondent.net.
По мнению украинских разведчиков, слухи о якобы вторжении Беларуси являются частью психологической операции россии. Перед путиным и его соратниками лукашенко всячески пресмыкается, а на весь остальной мир говорит, что считает украинцев «братьями» и даже приглашает в гости. Также, беларусский самопровозглашенный лидер уверяет, что не видит со стороны Украины угрозы для своего государства.
И в то же время, в ГУР считают, что лукашенко изрядно устал от этой политической игры.
Напомним, что лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле.
Также, СМИ считают, что лукашенко усиливает личную охрану из-за недоверия спецслужбам.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!