Лукашенко обманывает путина во благо Украины

Роль лукашенко в войне россии и Украины еще не до конца изучена специалистами. На этот счет есть масса мнений, но очевидным является то, что раз беларусская армия все еще не вступила в войну, значит на то были какие-то причины

В Главном разведывательном управлении Минобороны Украины считают, что лукашенко* фактически обманывает путина, уверяя его в своей лояльности к кремлю.

Подробнее об этом информирует сайт korrespondent.net.

По мнению украинских разведчиков, слухи о якобы вторжении Беларуси являются частью психологической операции россии. Перед путиным и его соратниками лукашенко всячески пресмыкается, а на весь остальной мир говорит, что считает украинцев «братьями» и даже приглашает в гости. Также, беларусский самопровозглашенный лидер уверяет, что не видит со стороны Украины угрозы для своего государства.

И в то же время, в ГУР считают, что лукашенко изрядно устал от этой политической игры.

Напомним, что лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле.

Также, СМИ считают, что лукашенко усиливает личную охрану из-за недоверия спецслужбам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!