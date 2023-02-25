СМИ выяснили, когда и какое вооружение рф может передать Китай

У российской федерации* осталось мало союзников, но она ищет способы возобновить свои ресурсы, чтобы продолжать войну на территории Украины. И есть информация, что к помощи агрессору склоняется Пекин, несмотря на то, что Китай официально сохраняет нейтралитет по отношению к военному конфликту.

Об этом пишет CNN.

Окончательного решения по поводу поставок оружия и боеприпасов армии рф Китай еще не принял, но переговоры, относительно цены и объема поставок, продолжаются.

СМИ выяснили, что Пекин помимо беспилотных летальных аппаратов может передать российским оккупантам боеприпасы, вероятнее всего, для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Но источник The Wall Street Journal сообщает об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».

А Der Spiegel выяснил, что российская федерация вероятно ведет переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology, касающиеся передачи 100 ударных БПЛА, первая партия которых может быть отправлена этой весной.

«Курсор» писал ранее, что президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине войны, сказал, что это хорошо, что Китай говорит об Украине, и что интерес Пекина «неплох».

Еще мы писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай взвешивает вопрос о том, стоит ли поставлять оружие для поддержки войны россии в Украине.

Напомним, что Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией.

Читайте также, что главный дипломат Китая Ван И встретился с президентом россии владимиром путиным в москве. Китай и рф подтвердили свои тесные двусторонние отношения в преддверии годовщины вторжения россии в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.