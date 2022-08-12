«Вывод войск и репарации»: В Украине озвучили условия территориального компромисса с рф

Киев может достичь компромисса только в том случае, если русские выведут свои войска с украинской территории.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с российской федерацией* возможен только в том случае, если Украина выйдет на границы 1991 года, а россия выплатит репарации.

По словам главы оборонного ведомства, Киев может достичь компромисса только в том случае, если русские выведут свои войска с украинской территории, а вопрос о соседстве между странами будет обсуждаться после освобождения всей территории.

«Они должны будут выплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс заключается в том, что Украина вернется к границам 1991 года», — подчеркнул Резников.

В то же время Резников отметил, что Генштаб ВСУ сможет выбрать наиболее выгодные линии контрнаступления после стабилизации фронта.

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