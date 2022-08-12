«Вывод войск и репарации»: В Украине озвучили условия территориального компромисса с рф

19:41, Сегодня
Новости СНГ, Политика
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Фото: unian.net

Киев может достичь компромисса только в том случае, если русские выведут свои войска с украинской территории.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с российской федерацией* возможен только в том случае, если Украина выйдет на границы 1991 года, а россия выплатит репарации.

По словам главы оборонного ведомства, Киев может достичь компромисса только в том случае, если русские выведут свои войска с украинской территории, а вопрос о соседстве между странами будет обсуждаться после освобождения всей территории.

«Они должны будут выплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс заключается в том, что Украина вернется к границам 1991 года», — подчеркнул Резников.

В то же время Резников отметил, что Генштаб ВСУ сможет выбрать наиболее выгодные линии контрнаступления после стабилизации фронта.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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