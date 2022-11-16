МАГАТЭ раскритиковала Иран и заявило об огромной ядерной активности

В организации надеются, что получится сесть за стол переговоров с иранцами «как можно раньше».

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность после того, как Иран отменил визит инспекторов организации в Исламскую Республику, запланированный в конце ноября.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Я надеюсь, что наша запланированная техническая встреча с Ираном состоится, но я хочу подчеркнуть, что эта встреча должна быть направлена ​​на эффективное прояснение и решение этих проблем», – заявил Гросси.

Чиновник имеет в виду открытое расследование МАГАТЭ в отношении Исламской Республики после обнаружение остатков подозрительного материала на трех объектах, незадекларированных в стране в прошлом. Он утверждает, что «с февраля 2021 года наблюдается массовая активность, о которой мы ничего не знаем», и в то же время выразил надежду, что получится сесть за стол переговоров с иранцами «как можно раньше».

Сегодня утром (в среду) генеральный директор Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что визита посланника МАГАТЭ в страну не будет, что фактически отменяет совместные соглашения, заключенные ранее.

«Пока поездка МАГАТЭ в Иран не стоит на повестке дня. Учитывая добрую волю Ирана и его логичные ответы, мы можем надеяться на хорошие результаты, если агентство пойдет по профессиональному и неполитическому пути», – сказал Ислами и отверг последние выводы ежеквартального отчета международной организации, в котором сказано, что иранский режим продолжает обогащать урана до уровня выше, чем требуется для гражданской программы.

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