КСИР приказал террористам убить израильского бизнесмена в Грузии — СМИ

Сотрудники службы безопасности Грузии предотвратили попытку террористического подразделения Революционной гвардии Ирана, отряда «Кудс», убить видного израильско-грузинского бизнесмена Ицика Моше, проживающего в столице страны Тбилиси.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам представителя израильской службы безопасности, это не первая попытка иранских сил ликвидировать Моше. 62-летний Моше в прошлом был высокопоставленным представителем Еврейского агентства в россии* и основал Израильский дом, целью которого является улучшение имиджа Израиля в Восточной Европе.

Оперативники Quds Force в нескольких странах планировали нападение. Под иранским руководством пакистанская группа, связанная с «Аль-Каидой», отправилась в Тбилиси, чтобы собрать разведданные и подготовиться к операции.

Оперативник Сил Кудс Мохаммад Реза Эбади Араблу несет ответственность за террористическую ячейку с 2011 года. Его командиром был Али Фейзипур, который участвовал в других иранских террористических заговорах по всему миру.

Заговор был раскрыт грузинскими силовиками, которым стало известно о подозрительном поведении одного из пакистанских оперативников. Они арестовали его и впоследствии нашли у него оружие. Кроме того, силовики обнаружили двух граждан с двойным гражданством Грузии и Ирана, предположительно ответственных за передачу оружия нападавшей группе. Они работали с контрабандистом оружия в Турции.

Все подозреваемые находятся под стражей в Грузии и допрашиваются. Тбилиси продолжает расследование в отношении других лиц, причастных к заговору за пределами Грузии.

По словам представителя израильской службы безопасности, после арестов состоялся разговор между представителями грузинской и израильской службы безопасности.

«Это не первый случай раскрытия попытки совершения теракта на территории Грузии по заказу Ирана», — добавил чиновник.

В июне Турция и Израиль сорвали план нападения на израильтян в Стамбуле, а в октябре прошлого года произошла попытка убийства израильских бизнесменов на Кипре.

Израильский чиновник заявил, что европейские официальные лица рассматривают возможность объявления КСИР террористической группировкой. По словам представителя Совета национальной безопасности, новых предупреждений о поездках в Грузию после заговора не поступало.

Грузия — популярное место для путешествий израильтян, особенно курортный город Батуми, куда можно добраться прямым рейсом из Тель-Авива, как и из столицы Тбилиси.

Ранее Курсор писал, что в Грузии планировалось покушение иранских террористов на израильтянина. На территории Грузии планировалось нападение группой террористов во главе с иранцем на гражданина Израиля. Силы безопасности предотвратили теракт.

Напомним, Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!