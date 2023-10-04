Магнитная буря красного уровня накрыла Землю - что нужно знать

Магнитная или солнечная буря - это процесс, при котором всплески солнечной энергии рассеиваются во все стороны. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышки солнечной массы. Энергия при этом рассеивается по всем направлениям, включая Землю.

Сильная магнитная буря сегодня накрыла Землю завтра, 4 октября. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет К-индекса 5, что соответствует буре красного уровня.

Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), очень быстро двигающихся в пространстве. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность. Последствия этого столкновения могут быть разные - полярные сияния, нарушения работы спутников, GPRS, электросетей, ухудшение мобильной связи.

Чаще всего в такие дни люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации, плохой сон.

В зоне риска люди с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.

Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок. Важно употреблять меньше жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов, советуют врачи.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя. Пейте больше жидкости — простой воды или травяных чаев.

Регулярно проветривайте комнату и старайтесь хотя бы недолго гулять на свежем воздухе. По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток и обязательно высыпайтесь.

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