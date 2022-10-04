Махмуд Аббас призвал американцев арабского происхождения сотрудничать с AIPAC

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас решительно призвал к диалогу с Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC), несмотря на его разногласия с произраильским лобби и призывы пропалестинского сообщества выйти из группы.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что во время встречи в прошлом месяце с американцами палестинцами в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Аббас также обвинил нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не делает достаточно, чтобы оказать давление на Израиль для продолжения мирных переговоров с Палестиной.

«Вы должны поговорить со всеми, чтобы достичь своей цели. … Вы не должны никого исключать, … включая сионистское лобби. Многие говорят, что сионистское лобби самое опасное. Нет! Мы должны говорить с сионистским лобби», — сказал лидер ПА.

Как отмечае6т издание, поддержка Аббасом взаимодействия с AIPAC имеет большое значение, поскольку призывы левых и пропалестинских сторонников к бойкоту и выходу из группы становятся все громче — отчасти потому, что она контактирует с республиканцами, близкими к бывшему президенту Дональду Трампу, а отчасти потому, что она считался пособником бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Аббас сказал, что J Street, еврейское политическое лобби на Ближнем Востоке, созданное в качестве противовеса AIPAC, было «хорошим», но подчеркнул, что важно достучаться до доминирующих голосов, отметив, что он отдает приоритет встречам с партией Нетаньяху «Ликуд» и также поддерживает связь с республиканцами США, которые являются одними из самых яростных критиков Палестинской автономии.

Как сообщал Курсор, Бени Ганц сказал Махмуду Аббасу, что ПА должна остановить эскалацию в Иудее и Самарии.

Также Курсор информировал о том, что в середине июля на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.