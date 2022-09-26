Ганц сказал Аббасу, что ПА должна остановить эскалацию в Иудее и Самарии

Лидер ПА Махмуд Аббас провел телефонную беседу с министром обороны Бени Ганцом, которого он поздравил по случаю Рош ха-Шана и обсудил укрепление координации в области безопасности.

В ходе короткого разговора Ганц заявил, что Палестинская автономия должны действовать для того, чтобы остановить эскалацию на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает Mako.

Беседа состоялась спустя три дня после того Махмуд Аббас выступил в Ассамблее ООН, где призвал правительство Израиля вернуться за стол переговоров. Он сказал, что нужно немедленно решить ситуацию в сфере двухсторонних отношений, чтобы мирное урегулирование перешло на новый уровень.

Также политик поблагодарил премьер-министра Яира Лапида и президента США Джо Байдена за их выступления по палестинскому вопросу. Одновременно с этим Аббас сказал, что из-за расширения строительства и создания соответствующих поселений Израиль «разрушает возможность создания двух государств». Также он обвинил мировые государства в том, что они неспособны к соблюдениям норм и обеспечению выполнения «хотя бы одной резолюции СБ ООН, касающейся Израиля».

«Необходимо выполнить хотя бы решение о разделе территории и создании двух государств», – сказал Махмуд.

Лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

«Наша надежда на мир практически отсутствует из-за оккупации. Дамы и господа, вы хотите лишить нас надежды? Израиль не является партнером мира. Понятно, что Израиль, который игнорирует решения международного сообщества, решившего не быть партнером в мирном процессе, работает над тем, чтобы разрушить решение о двух государствах», – добавил Аббас.

Это выступление прокомментировал постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан и сказал, что оно «пронизано ложью и оторвано от реальности». Подробнее об этом читайте здесь.

Ранее Ганц заявил, что Израиль против идеи о создании двух государств.

Также «Курсор» сообщал, что в ОАЭ приветствуют поддержку Лапидом решения о создании двух государств.

Помимо этого, опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.