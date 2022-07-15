Аббас: «Я протягиваю руку лидерам Израиля для заключения мира»

На пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.

«Мы заявили о важности восстановления основ того, на чем был основан мирный процесс, решения о создании двух государств на границах 1967 года», — заявил Аббас.

«Возможность двухгосударственного решения на границах 1967 года может быть доступна только сегодня, мы не знаем, что произойдет в будущем. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать, что протягиваю руку лидерам Израиля для заключения мира», на основе Арабской мирной инициативы», — говорит Аббас.

«После 74 накбы переселения и оккупации, не пора ли оккупации закончиться, а нашему стойкому народу вновь обрести свободу и независимость?» — спрашивает Аббас, призывая положить конец «израильской оккупации нашей земли — земли палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

«Ключ к обеспечению мира в нашем регионе начинается с признания Государства Палестина», — добавляет Аббас.

Аббас говорит, что палестинцы «хотят, чтобы консульство США было вновь открыто в Восточном Иерусалиме», а также чтобы США исключили ООП из списка террористов США.

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«Мы не террористы. Мы готовы работать в рамках партнерства и сотрудничества для достижения этого», — добавил политик.

Аббас призывает положить конец поселениям и насилию со стороны поселенцев, а также призывает Израиль «уважать историческую ситуацию в исламских и христианских святынях и хашимитской опеке».

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

Ранее Курсор писал, что сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.

Наша редакция писала, что Байден сделает важное объявление для палестинцев: в ПА настроены скептически. Президент США Джо Байден объявит, что к концу 2023 года палестинским сотовым компаниям в Иудее, Самарии и в секторе Газа будет разрешено подключаться к сетям четвертого поколения, заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, что Яир Лапид и Джо Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Как и ожидалось, декларация подтверждает «неразрывные связи между нашими двумя странами и неизменную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля».