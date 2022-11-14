Макрон хочет позвонить путину после саммита G20

В Елисейском дворце утверждают, что россия решила не посещать мероприятие из-за «ряда поводов».

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет побеседовать с кремлевским диктатором *владимиром путиным после саммита G20 на Бали.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Существует ряд поводов для напряженности и изоляции (…), что является одной из причин этого решения владимира путина не приезжать, но глава государства продолжит дискуссию с ним и позвонит после этого саммита G20», ‒ рассказали в Елисейском дворце.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Великобритании предложил план по экономической изоляции рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!