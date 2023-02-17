Макрон назвал единственное условие для восстановления мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине не может быть мира, пока не будет побеждена россия*. На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал: «Час диалога еще не настал, потому что россия выбрала войну. Россия решила нанести удар по гражданской инфраструктуре и совершить военные преступления. Атака россии должна провалиться».

«Единство и решимость важны для того, чтобы предоставить Украине средства вернуться за стол переговоров приемлемым образом и работать над долгосрочным миром на условиях, которые выберут украинцы», — добавил он.

Макрон рассказал о группе Вагнера, сказав, что, когда он говорил с владимиром путиным год назад, он «почти поверил ему», что путин не имеет никакого отношения к группе Вагнера, но что теперь по активности «вагнеровцев» в Украине ясно, что они действуют как орудие «мафии» для совершения преступлений.

Макрон сказал, что россия обречена на «поражение в будущем», поскольку российская агрессия укрепила государственность Украины как страны, вынудила Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в НАТО и заставила европейские страны больше думать о самообороне.

Он также сказал, что нападение рф на Украину произошло «в тени ядерного оружия», и призвал к диалогу с участием НАТО, Великобритании и США о «ядерных особенностях нашего альянса».

Он также предложил провести конференцию по противовоздушной обороне в Европе с участием таких государств, как Великобритания, Франция и Германия, а также с отраслевыми представительствами.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.