Макрон является фаворитом на победу во втором туре, и большинство опросов показывают преимущество более 10 процентов, что сделает его первым президентом Франции, выигравшим второй срок после Жака Ширака в 2002 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его крайне правая соперница Марин Ле Пен в среду ожесточенно ссорились из-за отношений с россией* и исламского хиджаба, пытаясь повлиять на колеблющихся избирателей в дебатах за четыре дня до президентских выборов.

В воскресном туре второго тура Франции предстоит сделать серьезный выбор между центристом Макроном и противником иммиграции Ле Пен, которая будет стремиться стать первым крайне правой главой государства, что вызовет шок в Европе.

В трехчасовых теледебатах в прямом эфире было мало сердечности: Макрон неоднократно пытался нанести удары по Ле Пен из-за ее послужного списка, в то время как она стремилась сосредоточить внимание на действиях правительства.

Поскольку вторжение россии в Украину затмило предвыборную кампанию, Макрон сердито сосредоточился на кредите, который партия Ле Пен взяла в чешско-российском банке перед ее предвыборной кампанией 2017 года.

«Вы зависите от российского правительства, и вы зависите от г-на путина, — сказал Макрон. — Когда вы говорите с россией, вы говорите со своим банкиром. Этой зависимостью можно объяснить многие ваши действия».

Макрон также упомянул о прошлом признании Ле Пен аннексии россией в 2014 году украинского полуострова Крым. «Зачем вы это сделали?», — спросил он.

Ле Пен ответила, что она «абсолютно и полностью свободная женщина», утверждая, что ее партия взяла этот кредит только потому, что не может найти финансирование во Франции, где банки отказались ей кредитовать.

Макрон принимал самые разные позы, чтобы выразить скептицизм по поводу ее аргументов, поднимая брови, подперев подбородок кулаками и с явным недоумением причитая: «Мадам Ле Пен… Мадам Ле Пен!»

« Quand vous parlez à la Russie, vous ne parlez pas à un autre dirigeant, vous parlez à votre banquier ! » Emmanuel Macron rappelle avec raison, la dépendance de Marine Le Pen à Vladimir Poutine.#DebatMacronLePen pic.twitter.com/0qz41WhXY7 — Ambroise Méjean (@Ambroise_Mejean) April 20, 2022

«Курсор» сообщал ранее, что Эммануэль Макрон осудил теракт в Тель-Авиве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!