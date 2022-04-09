Эммануэль Макрон осудил теракт в Тель-Авиве

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост в Facebook на иврите после стрельбы в Тель-Авиве, заявив, что Франция поддерживает граждан Израиля больше, чем когда-либо.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу написал пост на иврите в Facebook, в котором осудил стрельбу в четверг в Тель-Авиве, в результате которой были убиты трое израильтян.

«Еще одно смертоносное нападение в Израиле. После вчерашней террористической атаки в центре Тель-Авива Франция как никогда поддерживает граждан Израиля», — написал он.

Число погибших в результате нападения возросло до трех в пятницу днем ​​после того, как больница Ихилов объявила о смерти 35-летнего Барака Луфана, который был ранен в результате перестрелки в Тель-Авиве.

Двое других мужчин, которые были убиты в результате нападения, ранее были идентифицированы как Томер Мордад и Эйтам Мегини, обоим было по 27 лет.

Силы безопасности рано утром в пятницу ликвидировали террориста, устроившего стрельбу.

Террорист, палестинский араб из Иудеи и Самарии, был обнаружен, когда он скрывался возле мечети в Яффо, и был ликвидирован в ходе перестрелки.

«Курсор» писал ранее, что в ЦАХАЛе рассказали, как террорист проник в Израиль.