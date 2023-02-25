Макрон планирует поездку в Китай, чтобы Пекин помог «додавить» россию — СМИ

Эммануэль Макрон — чуть ли не единственный европейский лидер, кто жаждет всеми усилиями перевести российско-украинскую войну в плоскость дипломатии.

Война в Украине длится уже год. Каждое государство мира в той или иной степени уже сделало ставки на победителя и проигравшего, и каждый государственный лидер старается «подыграть» тому, на кого поставил. Однако Китай, который выступает в той или иной мере нейтральным, при этом поддерживая отношения с российской федерацией*.

И вот недавно, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего «политическое решение» войны в Украине.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Сообщается, что Макрон заявил, что посетит Китай «в начале апреля», призвав Пекин «помочь нам оказать давление на россию», чтобы «остановить агрессию» и «построить мир».

Важно подчеркнуть, что на этой неделе Министерство иностранных дел Китая опубликовало свой «мирный план» для решения конфликта между россией и Украиной. Этот план состоит из 12 пунктов, направленных на достижение прекращения огня и возобновления переговоров. Однако, он не содержит конкретных шагов для реализации своих идей. А потому данный «план» больше выглядит как мнение китайских чиновников, которые впервые решились высказаться по теме войны.

Ранее «Курсор» информировал, что Эммануэль Макрон назвал единственное условие для восстановления мира в Украине. Макрон заявил, что в Украине не может быть мира, пока не будет побеждена россия.

Напоминаем, что президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и россия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!