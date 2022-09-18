Макрон подарит королю Чарльзу иллюстрированную книгу визитов королевы Елизаветы II во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит, которые направляются в Лондон на похороны королевы Елизаветы, подарят новому монарху книгу фотографий. Они посвящены визиту королевы во Францию.
Об этом заявили французские официальные лица 18 сентября, пишет Reuters.
Макрон вместе с супругой представят книгу, когда присоединятся к королю Чарльзу и множеству других мировых лидеров и членов королевской семьи в воскресенье вечером на приеме в Букингемском дворце. На прощальном мероприятии ожидается присутствие ведущих политиков мира, общественных деятелей, спортсменов и звезд шоу-бизнеса.
В понедельник, 19 сентября, они примут участие в торжественных государственных похоронах королевы Елизаветы. Она скончалась 8 сентября после 70 лет пребывания на престоле.
Макрон прокомментировал трагическое событие на прошлой неделе, отдавая дань уважения королеве. Ее последний официальный визит во Францию состоялось в 2014 году.
«С момента своей коронации она знала и разговаривала со всеми нашими президентами. Ни одна другая страна не имела чести приветствовать ее столько раз, как мы», – сказал французский лидер.
Ранее «Курсор» сообщает, что завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет. Запечатывание умерших завещаний членов королевской семьи началось еще в 1910 году, когда скончался принц Фрэнсис Текский. Известно о такой традиции стало недавно. Большая часть наследства королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти перешла Чарльзу III. Эта традиция давно существует в королевской семье. Именно завещание от 110 года стало первым из более чем 30, которые сейчас хранятся в Лондоне.