Макрон подарит королю Чарльзу иллюстрированную книгу визитов королевы Елизаветы II во Францию

Призидент Франции Эммануэль Макрон намерен передать королю Чарльзу книгу визитов королевы Елизаветы II во Францию. Памятный презент он отдаст по прибытию в Великобританию, где состоятся похороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит, которые направляются в Лондон на похороны королевы Елизаветы, подарят новому монарху книгу фотографий. Они посвящены визиту королевы во Францию.

Об этом заявили французские официальные лица 18 сентября, пишет Reuters.

Макрон вместе с супругой представят книгу, когда присоединятся к королю Чарльзу и множеству других мировых лидеров и членов королевской семьи в воскресенье вечером на приеме в Букингемском дворце. На прощальном мероприятии ожидается присутствие ведущих политиков мира, общественных деятелей, спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

В понедельник, 19 сентября, они примут участие в торжественных государственных похоронах королевы Елизаветы. Она скончалась 8 сентября после 70 лет пребывания на престоле.

Макрон прокомментировал трагическое событие на прошлой неделе, отдавая дань уважения королеве. Ее последний официальный визит во Францию состоялось в 2014 году.

«С момента своей коронации она знала и разговаривала со всеми нашими президентами. Ни одна другая страна не имела чести приветствовать ее столько раз, как мы», – сказал французский лидер.

Ранее «Курсор» сообщает, что завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет. Запечатывание умерших завещаний членов королевской семьи началось еще в 1910 году, когда скончался принц Фрэнсис Текский. Известно о такой традиции стало недавно. Большая часть наследства королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти перешла Чарльзу III. Эта традиция давно существует в королевской семье. Именно завещание от 110 года стало первым из более чем 30, которые сейчас хранятся в Лондоне.