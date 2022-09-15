Завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет: где его будут хранить

Запечатывание умерших завещаний членов королевской семьи началось еще в 1910 году, но известно о такой традиции стало недавно.

Большая часть наследства королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти перешла Чарльзу III. Но подробности завещания Ее Величества будут храниться в тайне целых 90 лет. Оказывается, такая традиция давно существует в королевской семье.

Об этом сообщает издание Reuters.

Завещание Елизаветы II запечатают и положат в сейф в неизвестном месте в Лондоне под наблюдением судьи. Там оно будет храниться вместе с завещанием принца Филиппа, который скончался в прошлом году в Виндзорском замке в 99-летнем возрасте, а также вместе с документом матери Елизаветы I и сестры принцессы Маргарет, ушедших из жизни в 2002 году.

Такая традиция возникла в монаршей семье в 1910 году, когда скончался принц Фрэнсис Текский. Именно его завещание стало первым из более чем 30, которые сейчас хранятся в Лондоне.

Известно, что после смерти старшего члена королевской семьи исполнитель завещания обращается к главе отдела семейных дел Верховного суда Лондона с просьбой скрепить завещание.

«Курсор» писал ранее, что после смерти Елизаветы II к исполнению королевских обязанностей сразу приступил ее старший сын, которого 10 сентября провозгласили королем Великобритании Чарльзом III.

Еще мы писали, что до 18 сентября в Лондоне все желающие могут попрощаться с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Публичное прощание также можно посмотреть в прямом эфире.