После 24 февраля 2022 года все европейские страны стали помогать и поддерживать Украину, считая главу кремля* владимира путина агрессором и захватчиком, который обманным путем убедил россиян в необходимости пойти войной в Украину. Один лишь президент Франции Эммануэль Макрон пытался повлиять на ситуацию с помощью диалога с кремлем, но многочисленные попытки не увенчались успехом. И хоть в дальнейшем Макрон остается с Украиной и помогает украинскому правительству на различных уровнях, сам президент Франции заявил, что его страна хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.

Об этом информирует ежедневная французская газета Le Figaro.

Французский лидер заявил, что он жаждет, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, ведь в конечном счете ни одна война не заканчивалась на поле боя. И Макрон подчеркнул, что россия должна проиграть, однако разваливать ту государственность, которая там создавалась и как-то функционирует он не хочет. Макрон объяснил, что он не считает, что российская федерации должна быть полностью разгромлена, а также в необходимости атаковать ее территории, и Франция всячески пытается отстоять свою позицию касательно этого вопроса перед другими западными странами.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал единственное условие для восстановления мира в Украине. Макрон сказал, что россия обречена на «поражение в будущем», поскольку российская агрессия укрепила государственность Украины.

Напоминаем, что Макрон наградил Зеленского наивысшей французской наградой . Во Франции украинский президент получил невероятную награду из рук лидера французского государства — орден Почетного легиона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!