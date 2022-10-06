Малярия среди людей способна повлиять на вымирание земноводных – ученые

Ученые заявили о влиянии малярии среди людей на исчезновение земноводных. Анализ экологических исследований в Коста-Рике и Панаме показал, что именно всплески заболевания уже провоцировали такие случаи в 1990-х и 2000-х годах.

Массовая гибель земноводных в регионе от смертельного грибкового заболевания, возможно, способствовала всплеску этой болезни человека.

Об этом 6 октября сообщает Science.

Распространение грибкового заболевания хитридиомикоза было медленным бедствием, которое привело к десятилетней волне сокращения численности амфибий во всем мире. С 1980-х по 2000-е годы волна двигалась с северо-запада на юго-восток через Коста-Рику и Панаму, достигая разных мест в разное время. Анализ местных экологических исследований, записей общественного здравоохранения и спутниковых данных позволяет предположить наличие связи между гибелью амфибий и увеличением числа случаев заболевания малярией среди людей по мере прохождения волны. Результаты исследователи сообщили в октябрьских письмах об исследованиях окружающей среды.

По словам Майкла Спрингборна, экономиста-эколога из Калифорнийского университета в Дэвисе, выявление способов, которыми потеря биоразнообразия «распространяется на экосистемы и влияет на людей», может помочь обосновать превентивные действия перед лицом других экологических угроз. Спрингборн и его коллеги обнаружили, что в среднем в каждом округе Коста-Рики и Панамы регистрируется от 0,8 до 1,1 дополнительных случаев малярии на 1000 человек в год в течение примерно шести лет, начиная через пару лет после гибели амфибий.

Другие исследования показывают, что амфибии служат важным средством контроля над популяциями комаров. Личинки земноводных поедают личинок комаров, и животные конкурируют друг с другом за ресурсы, например, за жилье.

Таким образом, отсутствие лягушек, жаб и саламандр могло привести к увеличению количества комаров и, возможно, к увеличению числа случаев передачи малярии. Но неясно, действительно ли за это время увеличилась популяция комаров, говорит Спрингборн, потому что таких данных не существует.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые спрогнозировали катастрофические сценарии для Земли уже до конца этого столетия.