Марк Цукерберг поделился фотографией беременной жены

У 38-летнего Цукерберга и 37-летней Присциллы Чан уже есть две дочери.

Марк Цукерберг опубликовал в Instagram фотографию со своей беременной женой Присциллой. Пара готовится к рождению третьего ребенка в этом году.

38-летний Цукерберг и его жена Присцилла Чан, 37 лет, уже имеют двоих детей: дочерей Максиму, семь лет, родившуюся в декабре 2015 года, и пятилетнюю Август, родившуюся в августе 2017 года.

На фото, опубликованном 1 января, Цукерберг позировал в смокинге. Он положил руку на беременный живот жены.

CEO of Facebook, Mark Zuckerberg, and his wife, Priscilla Chan, are expecting baby number 3 pic.twitter.com/1Ambog600x — Ayomide Jai (@AyomideJai) January 1, 2023

Впервые он объявил об ожидании третьего ребенка в сентября через пост в Instagram, принадлежащий Meta.

«С любовью. Рад сообщить, что в следующем году у Максы и Август появится новая младшая сестра», — написал он.

Цукерберг и его жена, филантроп и бывший педиатр, встретились в очереди в туалет на вечеринке, которую они оба посетили, будучи студентами Гарварда, в 2003 году.

Вскоре они начали встречаться и поженились девять лет спустя, в 2012 году, всего через день после того, как Facebook стал достоянием общественности.

Напомним, что в прошлом году Meta потерпела экономическое опустошение. В январе 2022 года цена ее акций составляла около 340 долларов, но к концу года она снизилась примерно на 60 процентов.

В ноябре прошлого года Цукерберг объявил о первых крупных увольнениях за 18-летнюю историю Meta, ранее называвшейся Facebook.

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