Маск насмешил сеть фотографией «нового гендиректора Twitter»

На фотографии, которой поделился Маск, изображена его собака сиба-ину, сидящая на стуле генерального директора.

Миллиардер Илон Маск нашел «нового генерального директора» Twitter и сказал, что он «намного лучше того парня», имея в виду себя. Маск представил миру свою любимую собаку Флоки.

На фотографии, которой поделился Маск, изображена его собака сиба-ину, сидящая на стуле генерального директора. Домашняя собака одета в черную футболку с логотипом Twitter и надписью CEO. Перед щенком можно увидеть пару документов и небольшой ноутбук.

So much better than that other guy! — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

Поделившись фотографией, Маск написал: «Новый генеральный директор Twitter потрясающий», а в последующем твите он написал: «Намного лучше, чем тот другой парень!»

В другом твите он написал: «Он отлично разбирается в цифрах!»

В третьем твите Маск написал, что у Флоки «есть стиль».

Пост вызвал бурную реакцию в Twitter. Пользователь прокомментировал: «Думаю, он был единственным достаточно сумасшедшим, чтобы согласиться на эту работу».

Другой пользователь написал: «Поистине вдохновляет, как Флоки перешел от принесения мячей к тому, чтобы стажеры приносили ему кофе. Я хочу быть таким, как он, когда вырасту щенком!»

В октябре 2022 года Маск уволил исполнительного директора Парага Агравала. Агравал обратился в суд, чтобы заставить главу Tesla соблюдать условия сделки о поглощении, от которой он пытался уклониться.

Он также уволил главу юридической службы Виджая Гадде в октябре прошлого года после поглощения компании за 44 миллиарда долларов. Затем Маск уволил почти половину сотрудников Twitter.

В декабре он заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter, как только найдет кого-то «достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу».

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