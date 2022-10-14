Путин рассказал, поедет ли на саммит G20

По словам президента россии, он «не видит платформы» для переговоров с президентом США Джо Байденом.

Президент россии владимир путин* заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом «нет платформы» и он не видит в них необходимости.

Об этом путин сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, сообщают российские СМИ.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — сказал президент рф.

Он также добавил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решен.

«Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем», — заявил путин.

Он добавил, что о прямых переговорах с отдельными участниками G20 речь не идет.

Как сообщал Курсор, на днях российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщили, что президенты россии и Украины владимир путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, запланированном на 15-16 ноября.

Так, по словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, «пока что ответ на наше приглашение положительный». Дипломат также отметила, что «текущая мировая ситуация нестабильна», но ее ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств».

По словам Марсуди, правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.

Ранее Курсор информировал о том, что, Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!