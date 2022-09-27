Масшабный рейд: на границе с Мексикой арестовали 26 евреев из секты Лев Тахор

Некоторым членам предъявляются серьезные обвинения в сексуальных преступлениях, и им может грозить до 20 лет тюремного заключения, если мексиканский суд признает их виновными.

Мексиканские власти совершили рейд на территории экстремистского еврейского культа Лев Тахор вдоль границы с Гватемалой и спасли трехлетнего мальчика, чей отец сбежал из секты много лет назад, сообщило сегодня во вторник министерство иностранных дел.

Пятничный рейд был проведен в городе Тапачула на юго-востоке Мексики, в нем приняли участие десятки местных сотрудников правоохранительных органов и социальных служб. Он был одобрен после продолжающегося расследования мексиканских властей, которое обнаружило доказательства причастности членов секты к торговле людьми, изнасилованию, торговле наркотиками и другим серьезным преступлениям.

За сектой уже несколько лет идет охота. Сначала их искали в Канаде, потом в США, затем в странах Центральной Америки.

Исраэль Амир, который ранее входил в Лев Тахор, работал с бывшими агентами Моссада над сбором информации о культе и успешно сумел спасти своего сына из секты во время рейда. Они оба приземлились в Израиле сегодня утром во вторник, сообщает N12.

Информация, собранная ими, включала сообщения о жестоком обращении с детьми. До команды Амира также доходили фотографии детей в клетках.

В заявлении МИД говорится, что мексиканские власти задержали 26 членов секты, в том числе двух ее лидеров. Некоторым из задержанных членов может грозить до 20 лет тюрьмы, если мексиканский суд признает их виновными.

Пятеро других задержанных были доставлены в иммиграционный центр и, как ожидается, будут депортированы из Мексики в ближайшие дни в неуказанные страны.

Оставшаяся часть группы, имеющая израильские паспорта, пока отказывается возвращаться в Израиль.

Лев Тахор был основан в 1980-х годах в Израиле и исповедует фундаменталистскую версию хасидов. Среди экстремальных законов секты — требование, чтобы женщины были покрыты черным с головы до ног, и принуждение молодых девушек выходить замуж за мужчин постарше.

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