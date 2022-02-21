Масштабная акция протеста в Канаде закончилась спустя 3 недели

Во время протестов был арестован 191 человек, а столица Канады был заблокирована. Премьер-министр страны был вынужден ввести чрезвычайный режим.

В воскресенье полиция Оттавы вытеснила протестующих из центра города, положив конец более чем трехнедельным протестам, из-за которых были заблокированы многие районы канадской столицы.

Используя чрезвычайные полномочия, предоставленные премьер-министром Джастином Трюдо в беспрецедентном применении Закона о чрезвычайных ситуациях 1988 года, власти насильственно вытеснили членов «Конвоя свободы» и их сторонников, собравшихся в центре Оттавы.

Полицейская операция началась в пятницу и закончилась в воскресенье, когда городские власти огородили часть центра города, а снегоочистители открыли улицы, которые были закрыты с начала протестов. Полиция предупредила протестующих, которые остались в этом районе в воскресенье, чтобы они ушли, иначе им грозит арест.

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Стива Белла, в общей сложности был арестован 191 человек, а задержанным предъявлено 389 уголовных обвинений, начиная от воспрепятствования действиям полиции и причинения вреда, заканчивая нападением и незаконным хранением оружия.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне.

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