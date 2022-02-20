Полиция о событиях в Шимон а-Цадике: Политики злоупотребляют своей неприкосновенностью

Полиция Израиля в резком заявлении осудила использование политиками своей неприкосновенности для создания провокаций после того, как на прошлой неделе депутат Бен-Гвир открыл там свой «офис».

В воскресенье полиция Израиля осудила «противоправное явление», когда государственные служащие пользуются своей юридической неприкосновенностью, ссылаясь на то, что на прошлой неделе член парламента Итамар Бен-Гвир открыл свой парламентский офис в районе Шимон а-Цадик в восточном Иерусалиме.

«К сожалению, в последние дни мы являемся свидетелями противоправного явления, когда государственные служащие злоупотребляют своим иммунитетом, создавая провокации и раздувая пламя в районе», — заявили в полиции. «Как будто этого недостаточно, некоторые из них решили неоднократно очернить полицию, командиров и преданных сотрудников, которые действуют в этом районе днем и ночью, чтобы сохранить мир и безопасность всех жителей района».

«Мы осуждаем неослабевающие попытки обмануть общественность и очернить полицию Израиля», — говорится в заключении заявления.

Это заявление — редкий случай упрека в адрес политика со стороны полиции.

Бен-Гвир открыл отделение в этом районе 12 февраля после того, как ранее в тот же день был сожжен дом еврейской семьи. Полиция арестовала нескольких палестинских жителей района по подозрению в поджоге, в то время как палестинцы утверждали, что пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

Курсор ранее писал, что мэр Иерусалима приказал усилить полицию в Шимон а-Цадике. Дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

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