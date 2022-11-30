Масштабный пожар в брянской области: пылает нефтебаза

Резервуары с нефтепродуктами пылают в брянской области в рф*, к их тушению привлечен пожарный поезд.
Об этом заявил губернатор области александр богомаз.
Информации о пострадавших пока нет.
«В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м», – написал богомаз на своей странице в телеграмме 30 ноября.
По словам губеонатора, к тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС рф по брянской области.
«Сведений о пострадавших не поступало», — добавил он.
В сеть выложили фотографию. На ней можно увидеть густой столб дыма, возвышающийся в небо над местом происшествия.
Курсор ранее писал, что медведев угрожает НАТО из-за поставок Украине ЗРК Patriot.
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