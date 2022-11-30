Масштабный пожар в брянской области: пылает нефтебаза

«Сведений о пострадавших не поступало», — заявил российский губернатор.

Резервуары с нефтепродуктами пылают в брянской области в рф*, к их тушению привлечен пожарный поезд.

Об этом заявил губернатор области александр богомаз.

Информации о пострадавших пока нет.

«В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м», – написал богомаз на своей странице в телеграмме 30 ноября.

По словам губеонатора, к тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, дополнительно направлена ​​аэромобильная группировка Главного управления МЧС рф по брянской области.

«Сведений о пострадавших не поступало», — добавил он.

В сеть выложили фотографию. На ней можно увидеть густой столб дыма, возвышающийся в небо над местом происшествия.

У Брянській області росії горять резервуари з нафтопродуктами Площа пожежі становить 1800 м². До гасіння залучено понад 80 осіб і 30 одиниць техніки, включно з пожежним поїздом. pic.twitter.com/4YYCmDRNN6 — Гавриляк Богдан (@BogdanGavrilyak) November 30, 2022

Курсор ранее писал, что медведев угрожает НАТО из-за поставок Украине ЗРК Patriot.

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