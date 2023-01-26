Массированная ракетная атака по Украине: в Киеве прогремел мощный взрыв

Сегодня, 26 января, в Киеве раздались взрывы на фоне массированной ракетной атаке по всей Украине.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!» – написал он.
Сообщается, что на месте взрыва поднялся столб дыма.
Компания ДТЭК предупредила, что на фоне возможных ракетных ударов по Украине в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали действовать экстренные отключения света.
Россия запустила более 30 ракет над Украиной сегодня в четверг, заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Игнат сообщил местным СМИ, что «работают системы ПВО», чтобы сбить ракеты, выпущенные примерно шестью Ту-95, которые «предположительно» взлетели из мурманской области в россии.
Украинский военный представитель подтвердил, что носители крылатых ракет «Калибр» по-прежнему находятся в Черном море и не следует исключать более масштабные ракетные удары.
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