Украину ночью атаковали иранскими дронами: подробности

Противостояние между Украиной и российской федерацией систематически врывается в повестку мировых СМИ. И утро 26 января не стало исключением из-за массированной атаки иранскими дронами.

В ночь на 26 января, российские оккупанты попытались совершить попытку воздушного нападения на мирные города Украины. В результате «ночной охоты», украинские военные уничтожили 24 иранских дрона-камикадзе «Shahed-136/131».

Подробнее об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.

Сообщается, что практически по всей территории Украины периодически звучал сигнал «воздушной тревоги», и в некоторых отдельных областях жители был вынуждены всю ночь сидеть в подвалах.

Известно, что пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, с регионов российской федерации*. Украинские защитники отмечают, что по территории страны было запущено не менее 24 беспилотника. Однако, все они были уничтожены украинскими зенитными ракетными батальонами, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил Украины, подразделениями ПВО.

Сообщается, что большинство «Shahed» были ликвидированы в центральной части Украины, однако в отдельных регионах местные жители слышали звуки взрывов, вероятнее всего в результате работы ПВО.

Важно отметить, что часть украинских чиновников в своих социальных сетях отмечали накануне вечером о возможности ракетной атаки, которая свойственна стратегии оккупационных войск российской федерации. Однако на данный момент никаких ракетных угроз нет, и большая часть Украины уже просыпается

Немного позже стало известно, что ближе к 8 утра 26 января российскими оккупационными формированиями было запущено ракеты типа х-101. Ближе к 9 утра украинцы ожидают подлета ракеты к территориям Украины.

Напомним, что «Курсор» сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Оккупационные войска россии определили для себя несколько ключевых направлений для будущих наступлений на украинскую территорию.