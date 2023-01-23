Стрельба в Рамле: серьезно ранен 20-летний парень

Пострадавшего доставили в больницу Шамира в Беэр-Яакове в состоянии средней тяжести.

Вечером в понедельник, 23 января, в Рамле произошла стрельба. В результате ранение получил 20-летний мужчина.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно сообщению, пострадавшего доставили в больницу Шамира в Беэр-Яакове в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Курсор, на днях в Негеве в результате стрельбы был тяжело ранен 30-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в местную клинику в Араре с огнестрельным ранением средней степени тяжести.

Медики и парамедики MDA оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.

Также Курсор информировал о том, что 19 января в Тель-Авиве арестовали подозреваемого по подозрению в рамках расследования инцидентов со стрельбой на криминальном фоне в Тель-Авиве в последний период. Его задержали полицейские и доставили на допрос. В рамках дела задержаны еще пятеро подозреваемых, срок их содержания под стражей в суде продлен до 24 января.