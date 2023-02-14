Массовая стрельба в университете в США: полиция обнародовала новые подробности

Ситуация с активным стрелком в Мичиганском государственном университете разрешилась после того, как подозреваемый был найден мертвым недалеко от места преступления, сообщила полиция кампуса в своем последнем обновлении.

«Подозреваемый обнаружен за пределами кампуса. Судя по всему, он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Угрозы кампусу больше нет, режим укрытия снят», — сообщили в полиции и общественной безопасности университета.

Напомним, что инцидент произошел поздно вечером в понедельник, когда вооруженный нападавший открыл огонь по университетскому комплексу, убив по меньшей мере троих и ранив пятерых.

Ранее мы писали, что в одном из крупнейших университетов США произошла смертельная стрельба: первые фото и детали.