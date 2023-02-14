В одном из крупнейших университетов США произошла смертельная стрельба: первые фото и детали

Мичиганский государственный университет закрыли после стрельбы, в результате которой в понедельник вечером трое погибли и пятеро получили ранения.
Полиция сообщила в Твиттере, что стрелок, который все еще находится на свободе, невысокого роста и носил маску.
Власти призвали людей в кампусе искать убежище вскоре после того, как в 20:30 раздались выстрелы.
Позже они опубликовали изображения подозреваемого убийцы. В последний раз его видели, когда он выходил из здания профсоюза кампуса сразу после стрельбы.
По словам исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Криса Розмана, пострадавшие были госпитализированы в больницу Спарроу, некоторые с «опасными для жизни травмами».
В университете заявили, что все мероприятия были отменены на 48 часов, и посоветовали студентам не приходить в кампус.
Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала инцидент «непостижимым».
«Держу в своем сердце все университетское сообщество» — написала Бенсон в Твиттере. — Этот повторяющийся террор не может продолжаться. Мы должны собраться вместе и сделать все возможное, чтобы защитить наших детей и общество от насилия с применением огнестрельного оружия».
Кампус является одним из крупнейших по площади в США, и в нем обучается более 50 000 студентов, согласно его веб-сайту.
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