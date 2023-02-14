В одном из крупнейших университетов США произошла смертельная стрельба: первые фото и детали

Полиция призвала людей в кампусе искать убежище вскоре после того, как в понедельник вечером раздались выстрелы.

Мичиганский государственный университет закрыли после стрельбы, в результате которой в понедельник вечером трое погибли и пятеро получили ранения.

Полиция сообщила в Твиттере, что стрелок, который все еще находится на свободе, невысокого роста и носил маску.

BREAKING: Active Shooter on Michigan State University pic.twitter.com/UWvxrdlzmJ — Matt Couch (@RealMattCouch) February 14, 2023

Власти призвали людей в кампусе искать убежище вскоре после того, как в 20:30 раздались выстрелы.

Позже они опубликовали изображения подозреваемого убийцы. В последний раз его видели, когда он выходил из здания профсоюза кампуса сразу после стрельбы.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3 — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Криса Розмана, пострадавшие были госпитализированы в больницу Спарроу, некоторые с «опасными для жизни травмами».

В университете заявили, что все мероприятия были отменены на 48 часов, и посоветовали студентам не приходить в кампус.

Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала инцидент «непостижимым».

«Держу в своем сердце все университетское сообщество» — написала Бенсон в Твиттере. — Этот повторяющийся террор не может продолжаться. Мы должны собраться вместе и сделать все возможное, чтобы защитить наших детей и общество от насилия с применением огнестрельного оружия».

Кампус является одним из крупнейших по площади в США, и в нем обучается более 50 000 студентов, согласно его веб-сайту.

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