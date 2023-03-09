Массовые демонстрации в Грузии: власти пошли на первые уступки

Правящая партия Грузии объявила о приостановке планов по внесению спорного законопроекта об «иностранных агентах» после массовых митингов против новации. Считается, что законопроект напоминает российское законодательство, используемое для того, чтобы заставить критиков правительства замолчать.

Растет обеспокоенность тем, что бывшая советская страна, стремящаяся вступить в ЕС и НАТО, делает авторитарный поворот и поддерживает связи с москвой*.

Объявление властей об уступках было сделано сегодня — после двух дней широкомасштабных протестов, в том числе митинга в среду, когда грузинская полиция применила водометы и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов и отдала приказ о разгоне.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила сегодня, что законопроект был «представлен в плохом свете и вводящим в заблуждение образом», добавив, что она начнет общественные консультации, чтобы «лучше объяснить» цель закона после объявления о его отзыве.

Делегация Европейского Союза в Грузии немедленно приветствовала заявление властей, заявив, что они «призывают всех политических лидеров в Грузии возобновить реформы в поддержку ЕС».

Огромные толпы собрались перед зданием парламента в центре Тбилиси вчера в среду, держа флаги ЕС и Грузии и скандируя «Нет российскому закону».

Протестующие потребовали от властей отказаться от законопроекта о «прозрачности иностранного финансирования», который, по словам критиков, является повторением закона, используемого в россии против оппозиционных СМИ и критиков путинского режима.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.