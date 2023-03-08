Зеленский о протестах в Тбилиси: Искреннее уважение Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжающиеся в Тбилиси (Грузия) массовые протесты.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги, а также за исполнение протестующими гимна Украины.

«Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократический успех. Европейский успех. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы», – заявил Зеленский.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Грузии протестующие начали расшатывать ворота с бокового входа в здание парламента, чтобы прорваться туда. За забором находятся десятки вооруженных силовиков.

Против демонстрантов начали применять слезоточивый газ и водометы, когда на улице всего лишь +6°C. Участники акций протестов надевают защитные маски, противогазы и жгут файеры. Видео с места событий смотрите в нашем материале.

Помимо этого в Грузии принесли голову свиньи к зданию парламента.