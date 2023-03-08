Мать главаря «вагнеровцев» выиграла суд против ЕС: подробности скандального дела

Суд ЕС отменил санкции в отношении матери лидера российских наемников евгения пригожина+, утверждая, что семейных связей недостаточно для их сохранения.

Виолетта пригожина подала апелляцию в общий суд Люксембурга после того, как в феврале 2022 года, накануне вторжения россии в Украину, ее внесли в санкционный список ЕС .

Она выиграла свою апелляцию сегодня в среду после того, как судьи пришли к выводу, что совет министров ЕС — орган, принимающий решения, — не смог доказать, что она владела какими-либо компаниями, связанными с ее сыном.

Евгений пригожин, основатель российской наемнической группировки «вагнер» и один из ближайших соратников путина, был внесен в санкционный список ЕС в 2020 году за его роль в финансировании российских боевиков в Ливии, совершивших нарушения прав человека.

Совет ЕС добавил его мать в санкционный список, назвав ее владельцем Concord Management and Consulting Group, входящей в состав Concord Group, основанной и принадлежавшей ее сыну до 2019 года.

Утверждается, что она владеет другими компаниями, связанными с ее сыном, который получил выгоду от контрактов Министерства обороны России после вторжения рф в Крым и оккупации восточной Украины поддерживаемыми россией террористами.

Вынося свое решение в среду, общий суд заявил, что пригожина не была владельцем Concord Management and Consulting с 2017 года, а власти ЕС не смогли доказать, что она владела другими предприятиями, связанными с ее сыном, на момент ее добавления в санкционный список.

Одних только семейных отношений, говорится в решении, «недостаточно, чтобы оправдать ее включение в списки».

С момента аннексии Крыма россией в 2014 году ЕС ввел санкции в отношении 1473 человек и 205 организаций, включая президента рф, его ближайшее окружение и высшее военное руководство.

Нахождение в санкционном списке означает, что человек не может въезжать в ЕС, а все его активы, хранящиеся в блоке, заморожены.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.