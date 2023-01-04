McDonald’s может покинуть еще одну страну из-за войны россии против Украины

Сеть быстрого питания McDonald’s столкнулась со сложностями, связанными с российским вторжением в Украину, которые могут привести к выходу из Казахстана.

Отмечается, что крупнейшая в мире сеть фаст-фуда может отозвать свою торговую марку из 20-миллионной страны всего через шесть лет после открытия.

После полномасштабного вторжения россии* на территорию Украины компания McDonald’s вышла из рф, а также запретила казахским франчизам закупать мясные котлеты у российских поставщиков.

Однако издание отмечает, что закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков казахский бизнес не имеет возможности из-за более высоких цен и затрат на транспортировку товаров через всю страну.

Официальные лица компании McDonald’s отказались от комментариев о выходе из Казахстана.

Как сообщал Курсор, в мае крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald’s заявила, что продаст все свои активы в российской федерации местному покупателю, а также запретит использовать названия, логотип и брендинг в стране. В компании заявили, что «намерены продать весь портфель ресторанов McDonald’s в россии местному покупателю», добавив, что это повлечет за собой «прекращение использования существующими заведениями названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s, хотя компания продолжит сохранять свои торговые марки в россии».

Также Курсор информировал о том, что посетители сети ресторанов быстрого питания McDonald’s заметили, что в комбинированных блюдах отменили выбор между зеленым салатом или картофелем фри.