Медики рассказали, кому угрожает штамм ковид «Кракен» и как от него уберечься

«Кракен» очень быстро распространяется, но, к счастью, легче переносится, а заболевшие зачастую не нуждаются в госпитализации.

Медики предупреждают, что новый штамм ковида очень заразен и потому число заболевших может стремительно расти. При этом тяжесть течения заболевания еще не исследована.

Об этом сообщили эксперты Школы общественного здоровья Блумберга при Университете Джонса Хопкинса

Ученые пока ограничены в данных, однако из того, что подтверждает ВОЗ – Omicron XBB.1.5 скорее передается и таким образом будет способствовать увеличению случаев во всем мире.

Энди Пекош, вирусолог Блумберга уверяет, что эта мутация вируса похожа на сезонный грипп. Его разнообразие подвергает сомнению эффективность вакцины и осложняет лечение.

Во время сезонного гриппа мы наблюдаем одну или две мутации, изменяющие вирус. Мутации вируса SARS-CoV-2 появляются с большим количеством, говорит Пекош. По его словам, вирус меняется и способен заразить здоровых людей. Ограничить распространение вируса способна вакцинация, которую нужно обновлять.

Для защиты от инфекции подойдут носки маски, проветривания помещения и изоляции, в случае появления симптомов ОРВИ. А также – вакцинация.

Ранее Курсор писал, что в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус. За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения.

Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.