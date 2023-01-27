Медики рассказали, кому угрожает штамм ковид «Кракен» и как от него уберечься

Медики предупреждают, что новый штамм ковида очень заразен и потому число заболевших может стремительно расти. При этом тяжесть течения заболевания еще не исследована.
Об этом сообщили эксперты Школы общественного здоровья Блумберга при Университете Джонса Хопкинса
Ученые пока ограничены в данных, однако из того, что подтверждает ВОЗ – Omicron XBB.1.5 скорее передается и таким образом будет способствовать увеличению случаев во всем мире.
Энди Пекош, вирусолог Блумберга уверяет, что эта мутация вируса похожа на сезонный грипп. Его разнообразие подвергает сомнению эффективность вакцины и осложняет лечение.
Во время сезонного гриппа мы наблюдаем одну или две мутации, изменяющие вирус. Мутации вируса SARS-CoV-2 появляются с большим количеством, говорит Пекош. По его словам, вирус меняется и способен заразить здоровых людей. Ограничить распространение вируса способна вакцинация, которую нужно обновлять.
Для защиты от инфекции подойдут носки маски, проветривания помещения и изоляции, в случае появления симптомов ОРВИ. А также – вакцинация.
Ранее Курсор писал, что в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус. За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения.
Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.