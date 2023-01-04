«Адский вариант»: В Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID

Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.

Эксперты по COVID-19 во всем мире с тревогой наблюдают за тем, как подвариант XBB.1.5 распространяется в Соединенных Штатах с безумной скоростью.

В Израиле пока нет подтвержденных случаев. Но около 41% случаев заболевания в США теперь классифицируются как XBB.1.5 , что удваивает количество диагнозов всего за неделю, что делает штамм доминирующим. Таким образом, при значительных поездках между США и Израилем ожидается, что его появление в еврейском государстве станет лишь вопросом времени.

По словам экспертов, если это произойдет, то это может поколебать относительное затишье в связи с COVID-19, которым сейчас наслаждается страна, с примерно 1 000 новых подтвержденных случаев в день, а также снижением числа смертей и серьезных случаев.

По словам иммунолога доктора Ярива Вина из Тель-Авивского университета, ничего похожего на XBB.1.5 не наблюдалось с конца 2021 года.

«Кажется, что он распространяется быстрее, чем любой другой вариант, поскольку Omicron появился в ноябре 2021 года, а затем быстро распространился в начале 2022 года. Вирусологи называют это «адским вариантом», потому что он очень заразен», — сказал он.

Доктор Эрик Фейгл-Динг, эпидемиолог и руководитель Целевой группы по рискам COVID в Институте сложных систем Новой Англии, назвал XBB1.5 «супервариантом». По его словам, XBB.1.5, мутировавший из исходного штамма Omicron, по-видимому, распространяется быстрее других, потому что лучше прикрепляется к клеткам человека.

«Мутация вируса находится в том месте, где он связывается с клетками человека. Чтобы эффективно заразить людей, вирус должен связываться с клетками, и XBB.1.5, кажется, делает это очень плотно», — сказал Вайн.

Однако он сказал, что его способность к распространению может быть преувеличена последними статистическими данными из США, поскольку они следуют за сезоном рождественских встреч и вечеринок, во время которых социальные контакты выше, чем обычно.

По словам доктора, пока нет никаких признаков того, что этот вариант является более тяжелым, чем другие, или что он включает в себя другие симптомы и добавил, что «на самом деле у нас есть набор инструментов для борьбы с этим в виде двухвалентных вакцин».

Вайн сказал: «Есть признаки того, что двухвалентный усилитель обеспечивает лучшую защиту от всех подвариантов Омикрона. И хотя мы еще не знаем, насколько он эффективен против последнего варианта, из того, что мы знаем до сих пор, нет причин думать, что он будет другим».

Ранее Курсор писал, что в Израиле может распространиться новый вариант COVID «Kraken». Высокопоставленный чиновник израильского здравоохранения говорит, что появление в Израиле варианта коронавируса XBB.1.5 «Kraken» — это только вопрос времени.

Зарка заявил, что с февраля COVID-19 приравняют к гриппу. Коронавирус будет считаться таким же заболеванием как грипп, а сдать тесты с 18 января можно будет только в больничных кассах.

Курсор сообщал, что Израиль входит в ТОП-3 по количеству крупнейших исследований вакцин от COVID. Анализ показывает, что израильтяне провели около 15% крупнейших мировых исследований вакцины от COVID-19.

Кроме этого, эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Стало известно, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19.