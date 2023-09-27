Медведь украл еду у женщины и ее сына, сидевших близко к нему – видео

Мама прижала своего малыша к своему плечу и закрыла ему глаза, чтобы он успокоился.

В Мексике женщина отправилась с сыном на пикник, но их отдых неожиданно прервал медведь.

Об этом сообщает UPI.

Это произошло в парке в Сан-Педро-Гарса-Гарсиас. Животное вылезло на стол, где сидели Сильвия Масиас и ее сын, а после начало употреблять их еду.

Женщина прижала мальчика к своему плечу и закрыла ему глаза, чтобы он успокоился. По словам Сильвии, 15-летний Сантьяго с синдромом Дауна боится животных, даже тех, которые менее опасны, чем медведи.

К счастью, медведь ушел, наевшись досыта. Женщина рассказала, что ее опыт работы акушеркой и инструктором йоги позволил ей сохранять хладнокровие, когда медведь находился всего в нескольких дюймах от нее.

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