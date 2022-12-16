Медведев намекнул на желание рф нанести удар по странам НАТО

По словам замглавы совбеза россии, вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества», и его по-разному воспринимают в ходе «нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины».

НАТО фактически «вступило в войну» против россии*, поскольку страны Североатлантического альянса поставляют Украине оружие.

Об этом в очередном посте в Telegram пишет заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев.

Он, в частности, отмечает, что «вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества», и его по-разному воспринимают в ходе «нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины».

«Например, на эту тему кстати и некстати любят упражняться русофобствующие маразматики из американского Сената. Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках», — пишет чиновник.

По словам медведева, «законными военными целями» сегодня, в частности, являются любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил».

Также, по мнению замглавы совбеза рф, к таким целям относятся любая военная и вспомогательная техника противника, любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.

Кроме того, Медведев считает «законными военными целями» военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну».

Таким образом, медведев, задается вопросом: может ли «гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против россии?»

«Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пп. 1–4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе», — резюмировал чиновник.

Как сообщал Курсор, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев назвал Украину Малороссией и предположил, что вместо Пушкина и Суворова памятники поставят «разнообразным гетманам», а также похвастался своим знанием произведений писателя Михаила Булгакова.

Также Курсор информировал о том, что медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!