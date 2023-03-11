Заместитель председателя совбеза россии дмитрий медведев написал: «Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании россии в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Х*хляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!». Эта фраза фраза переводится с немецкого как «Свиная бандеровская империя».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.