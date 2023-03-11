Переименовать россию в московию: Зеленский ответил на популярную петицию украинцев

Петицию поддержали более 25 тысяч человек — именно такое количество необходимо для рассмотрения вопроса президентом Украины.

Украинский президент, Владимир Зеленский, принял решение рассмотреть электронную петицию, которая предлагает изменить официальное название россии на «московия». Автор петиции, которая набрала более 25 тыс. подписей, утверждает, что исторически россия была известна как московия. Он также предлагает заменить термины «российский» на «московский» и «российская федерация» — на «Московская федерация».

Автор ссылается на то, что «московия» была использована в европейских и азиатских языках, а также появлялась на исторических картах XVI-XIX веков. Он также отмечает, что россия существует только 301 год, с момента, когда московский царь Петр I превратил московское царство в российскую империю.

Отвечая на петицию, президент Зеленский заявил, что вопрос требует тщательного изучения, учитывая его историко-культурный контекст и возможные международно-правовые последствия. Он также сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос с научными учреждениями.

Идея переименования российской федерации в московию в Украине не нова. Еще в 2019 году советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев выступил с таким предложением.

Позже журналист Айдер Муждабаев отметил, что переименование россии в московию имеет исторические основания. 30 ноября 2022 года посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может официально называть россию московией.

Читайте также: в разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.