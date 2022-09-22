Медведев рассказал, в каком случае россия применит стратегическое ядерное оружие

13:45, Сегодня
Мировые новости
дмитрий медведев фото
Фото: depositphotos.com

«Западный истеблишмент и вообще все граждане стран НАТО должны понять, что россия выбрала свой собственный путь», — сказал медведев.

Бывший президент рф дмитрий медведев* заявил в четверг, что любое оружие в арсенале москвы, включая стратегическое ядерное оружие, может быть использовано для защиты присоединенных к россии территорий от Украины.

Медведев, который также является заместителем председателя совета безопасности рф, заявил, что запланированные установленными россией властями референдумы на больших участках территории Украины состоятся, и «пути назад нет».

«Поэтому разными отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму, — написал Медведев в Telegram. — Гиперзвуковые [ракеты] гарантированно смогут достичь целей в Европе и США намного быстрее».

«Западный истеблишмент и вообще все граждане стран НАТО должны понимать, что россия выбрала свой собственный путь», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что путин объявил частичную мобилизацию в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.