Медведев: Россия наращивает производство «самого мощного» оружия

По его словам, у рф есть враги не только в Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «целом множестве других мест, лояльных современным нацистам».

Зампред совета безопасности рф дмитрий медведев* заявил в воскресенье, что россия «наращивает производство мощнейших средств поражения, в том числе на новых принципах».

Он добавил, что, хотя Украина видит врага только в россии, у самой россии враги есть не только в Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «целом множестве других мест, лояльных современным нацистам».

Ранее официальный представитель МИД рф мария захарова в заявлении, посвященном Международному дню прав человека, раскритиковала «коллективный Запад» за «формирование и навязывание миру» собственных концепций прав человека и гражданина.

«Именно эти ошибочные принципы фактически заменили Всеобщую декларацию прав человека, — заявила она, осуждая западные державы за оправдание некоторых своих действий, — от незаконных санкций до убийства мирных жителей».

Комментарии захаровой прозвучали после того, как Соединенные Штаты в пятницу обвинили москву в широкомасштабных нарушениях прав человека в Украине и объявили санкции в отношении десятков лиц и организаций в связи с этими нарушениями.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!