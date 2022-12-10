Премьер-министр Молдовы жестко ответила путину на провокационное заявление

По словам Натальи Гаврилицы, Молдова — независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала заявление президента российской федерации владимира путина*, который выразил недовольство тем, что страна хранит резервы газа в Украине.

Об этом информирует молдавское издание Newsmaker.

По словам Гаврилицы, Молдова — независимая страна и сама решает, где ей хранить купленный газ.

«Молдова — независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности. Мы можем хранить газ, который покупаем и за который платим там, где мы решим», — сказала глава молдавского правительства.

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы «самым решительным образом» осуждает ракетные обстрелы российской федерацией Украины, во время которых вблизи молдавско-украинской границы упала ракета.

«Эти неоправданные действия приводят к драматическим последствиям в Украине, оставляя людей без электричества, отопления, а в некоторых случаях и воды. Дипломатические учреждения Республики Молдова в Украине внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

Ранее Курсор информировал о том, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!