Принца Гарри и Меган Маркл допросят по делу о клевете

Саманта Маркл в своем ходатайстве заявила, что заявление Меган Маркл подвергло ее «унижению, позору и ненависти в мировом масштабе».

Герцог и герцогиня Сассекские будут допрошены в рамках дела о клевете, возбужденного в США сводной сестрой Меган Самантой Маркл. Саманта подала в суд на принца Гарри и Меган Маркл за «клевету и оскорбительную ложь» после откровенного интервью пары с Опрой Уинфри в 2021 году, сообщает BBC.

Сводная сестра Меган Маркл утверждает, что герцогиня Сассекская оклеветала ее, когда, рассказывая о своем детстве, заявила, что Саманта не проводила с Меган много времени и что Саманта «бросила среднюю школу».

Кроме того, женщина отрицает заявление Меган Маркл о том, что Саманта сменила свою фамилию на Маркл после того, как в 2018 году впервые появилась новость о том, что актриса и принц Гарри встречаются.

Саманта Маркл требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов и рассмотрения дела присяжными.

Меган Маркл ранее подавала ходатайство о прекращении дачи показаний по делу, но оно было отклонено судьей Флориды Шарлин Эдвардс Ханивелл, сообщает Standard.co.uk.

Саманта Маркл в своем ходатайстве заявила, что слова Меган Маркл подвергли ее «унижению, позору и ненависти в мировом масштабе».

«Истец, страдающая рассеянным склерозом и прикованная к инвалидному креслу, подает этот иск за клевету на основе заведомо ложных и злонамеренных заявлений, сделанных ее сводной сестрой, перед мировой аудиторией, включая примерно 50 миллионов человек в 17 странах, которые смотрели шоу Опры Уинфри с ответчиком Меган Маркл и ее мужем, принцем Англии Гарри», — говорится в заявлении.

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