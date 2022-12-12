Меган Маркл раскритиковала королевскую семью: Меня скормили волкам

По словам Маркл, всему миру было известно, где она и принц Гарри находятся.

Появился анонс второй части документального фильма «Гарри и Меган» о жизни британского принца Гарри и его супруге Меган Маркл, которая негативно высказалась в адрес королевской семьи.

Видео опубликовали на YouTube-канале Netflix Israel.

В коротком ролике внук покойной Елизаветы II принимается рассуждать, что с ним и его женой произошло, если бы они решили не покидать королевскую семью. Маркл добавила, что после того, как их лишили охраны, всему миру было известно, «где они находятся».

«Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам», – заявила Меган.

Следующая серия будет доступна к просмотру зрителям уже 15 декабря.

Ранее в рамках сериала «Гарри и Меган» принц Гарри раскритиковал членов королевской семьи за то, что они не защитили его и принцессу Диану, погибшую в Париже в 1997 году.

«В тот момент, когда она развелась, в тот момент она была одна… она была полностью подвержена этому», – сказал он.

Также 38-летний британец негативно встретился в адрес журналистов. Он боялся, что после встречи с Маркл СМИ прогонят его любимую, которые «оттолкнули от меня так много других людей». В силу этого он решил «молчать как можно дольше».

Помимо него с критикой в адрес королевской семьи выступила сама Маркл, потому что в Букингемском дворце не противостояли негативным сообщениям в прессе о ней. По ее словам, «это было ужасно», но Меган старалась ничего не говорить и «держать линию».

«Что касается многих членов семьи, они тоже прошли через все, через что ей пришлось пройти. Так что это было почти как обряд посвящения. Я сказал, что разница здесь в расовом элементе», — сказал Гарри и добавил, что его родственникам характерна «бессознательная предвзятость».

Авторы сериала также упомянули о расистской броши, принадлежавшей принцессе Майкле Кентской. Некоторые британские СМИ сообщили, что супруги объявили «войну» королевской семье.

Ранее у принца Гарри и Меган Маркл ответили на критику в связи с выходом документалки.

«Курсор» сообщал, что Меган Маркл откровенно рассказала, как думала о самоубийстве.