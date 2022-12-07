Меган Маркл откровенно рассказала, как думала о суициде

Меган Маркл подробно рассказала о своих трудностях, связанных с суицидальными мыслями, когда она была членом королевской семьи, во время интервью на гала-концерте Ripple of Hope в Нью-Йорке во вторник вечером.
На вопрос, почему она впервые решила раскрыть это во время своего громкого интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года, Маркл сказала собравшимся на церемонии: «Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя одиноким».
Она сказала, что психическое здоровье может быть проблемой, когда «вы не видите выхода», и отметила, что многие люди во всем мире чувствовали то же, что и она, когда они оказались в изоляции во время пандемии COVID-19.
Гарри сказал, что остальной мир должен делиться своими историями, потому что «сейчас мы живем в этом мире, где обмен опытом и обмен историями имеют огромное значение».
Он отметил, что это особенно важно сделать, «если вы обладаете влиянием». Гарри добавил, что он и Меган хотят быть «защитниками исцеления».
Пара посетила гала-концерт — мероприятие, билеты на которое продавались по цене до 1 миллиона долларов каждый — чтобы получить награду за «антирасизм» от Фонда прав человека Роберта Ф. Кеннеди — приз, который ранее получали Барак Обама и Хиллари Клинтон.
Пара была очень оживлена, когда они выступали перед толпой, время от времени смеясь вместе и обмениваясь любящими взглядами с другими.
Ранее Курсор писал, что Меган Маркл украсила обложку Variety и рассказала, что хочет получить от жизни.