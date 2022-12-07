Меган Маркл откровенно рассказала, как думала о суициде

38-летний Гарри и 41-летняя Меган посетили гала-концерт, чтобы получить «антирасистскую» награду в честь их «героической» позиции против «структурного расизма» в королевской семье.

Меган Маркл подробно рассказала о своих трудностях, связанных с суицидальными мыслями, когда она была членом королевской семьи, во время интервью на гала-концерте Ripple of Hope в Нью-Йорке во вторник вечером.

На вопрос, почему она впервые решила раскрыть это во время своего громкого интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года, Маркл сказала собравшимся на церемонии: «Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя одиноким».

Она сказала, что психическое здоровье может быть проблемой, когда «вы не видите выхода», и отметила, что многие люди во всем мире чувствовали то же, что и она, когда они оказались в изоляции во время пандемии COVID-19.

Гарри сказал, что остальной мир должен делиться своими историями, потому что «сейчас мы живем в этом мире, где обмен опытом и обмен историями имеют огромное значение».

Он отметил, что это особенно важно сделать, «если вы обладаете влиянием». Гарри добавил, что он и Меган хотят быть «защитниками исцеления».

The Sussexes arrive at @RFKHumanRights #RippleofHope Awards in NYC, which honour the power of individuals and their moral courage and influence on economic, racial and social justice. Harry and Meghan are being recognised for their work in racial justice and mental health spaces. pic.twitter.com/0U0CCrOId1 — Omid Scobie (@scobie) December 7, 2022

Пара посетила гала-концерт — мероприятие, билеты на которое продавались по цене до 1 миллиона долларов каждый — чтобы получить награду за «антирасизм» от Фонда прав человека Роберта Ф. Кеннеди — приз, который ранее получали Барак Обама и Хиллари Клинтон.

Prince Harry and Meghan Markle were honoured for their work promoting racial justice and mental health at a New York gala last night. The Robert F Kennedy Human Rights organisation presented the Duke and Duchess of Sussex with the Ripple of Hope Award https://t.co/ufeP1DC0GW pic.twitter.com/DGODXms2uN — Dionne Grant (@DionneGrant) December 7, 2022

Пара была очень оживлена, когда они выступали перед толпой, время от времени смеясь вместе и обмениваясь любящими взглядами с другими.

Ранее Курсор писал, что Меган Маркл украсила обложку Variety и рассказала, что хочет получить от жизни.